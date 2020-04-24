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2020-04-24T18:22
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Названы последствия снижения ключевой ставки для рубля
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РИА Новости

Названы последствия снижения ключевой ставки для рубля

15:55 24.04.2020 (обновлено: 18:22 24.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Понижение ключевой ставки Центробанка позволит снизить курс рубля, что хорошо для экономики, но может создать проблемы для населения. Об этом газете "Московский комсомолец" рассказали специалисты по фондовому рынку.
Ранее совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с шести до 5,5%. Понижение показателя произошло в седьмой раз подряд.
По словам аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, этот шаг регулятора необходим для поддержки отечественной экономики. Снижение ставки позволит сделать доступнее кредиты, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Эксперт ожидает ослабление курса рубля в ближайшее время.
"Впрочем, ЦБ, скорее постарается не дать "зеленому" укрепиться слишком сильно", — сказал Дроздов.
Аналитик считает, что Банк России начнет продавать валюту, но по сути это будут не "чистые" интервенции, а круговорот денег — так как ранее регулятор приобрел их по более выгодному курсу, что позволит заработать.
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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев согласен с коллегой в том, что сейчас необходимо поддержать экономику, сделав кредиты для бизнеса доступнее.
"Регулятор мог пойти на консервативное решение — понижение на 0,25% до 5,75%, но выбрал более радикальное — снижение на 0,5%, до 5,5% годовых", — считает специалист.
Деев допустил, что и на следующем заседании ЦБ снизит ставку, так как уже будет возможность подсчитать ущерб, причиненный экономике коронавирусом.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев считает решение ЦБ обоснованным, однако прогнозирует ослабление курса нацвалюты. По его мнению, в ближайшее время за доллар могут давать уже 85 рублей. Кроме того, он ожидает ускорения инфляции.
"В среднесрочной перспективе она может оказаться несколько выше поставленной ЦБ цели — то есть в районе пяти процентов", — пояснил эксперт.
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Сегодняшнее решение ЦБ вернуло ключевую ставку к историческому минимуму, достигнутому в 2013 году. В прошлом году регулятор опустил показатель суммарно на 1,5 процентных пункта, а с начала этого — еще на 0,25.
За неделю до апрельского заседания совета директоров глава Банка России Эльвира Набиуллина дала понять, что там обдумывают смягчение денежно-кредитной политики.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Опять одним все, а с народа последние штаны готовы содрать! И реструкторизации это не поможет, слишком мало...
24 апреля, 16:08
Artur Tsarev
34200213
Сейчас всех сокращают, работы нету последние деньги хотят у народа отхватить, ипотеки авто кредиты, а чем платить народу?????? Лучше бы кредиты во время этой пандемии простили, а не сдерали бы последнее.
24 апреля, 17:17
mmik-kurilov
20500023
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