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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T15:55
https://ria.ru/20200424/1570526887.html
Азербайджан смягчит ряд ограничений из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:220:3076:1951_1036x0_80_0_0_2e04611fbe7ebed26abfb0d500eda476.jpg
РИА Новости

Азербайджан смягчит ряд ограничений из-за коронавируса

15:55 24.04.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Азербайджан с 27 апреля смягчит некоторые ограничения, введенные в рамках карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, сообщил оперативный штаб при кабмине республики.
Как говорится в сообщении пресс-службы штаба, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией смягчаются существующие ограничения, применяются механизмы поэтапного выхода с карантинного режима. В штабе отметили, что была проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация с вирусом COVID-19, в частности, динамика и география распространения заболевания.
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"Принято решение с 27 апреля 2020 года смягчить часть ограничений", - сообщили РИА Новости в пресс-службе штаба.
Согласно решению, с 00.00 27 апреля (26 апреля 23.00 мск) по всей стране возобновляются индивидуальные учебные и репетиторские услуги (за исключением групповых занятий), продажа книг, газет, канцелярских товаров, деятельность печати и копирования, фотоателье/фотостудии, услуги по уборке в квартирах, услуги портных, продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви, кожаных изделий, золота и других украшений, а также ломбардная деятельность, продажа и ремонт мобильных устройств, запасных частей и аксессуаров, компьютерной техники, электроники и бытовой техники, продажа мебели, автомобилей, химических продуктов, цветов и растительных продуктов, сельскохозяйственной техники, запасных частей и оборудования, удобрений и агрохимикатов.
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При этом, согласно решению кабмина, остается в силе ограничение на деятельность торговых центров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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