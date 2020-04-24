Азербайджан смягчит ряд ограничений из-за коронавируса

БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Азербайджан с 27 апреля смягчит некоторые ограничения, введенные в рамках карантинного режима в связи с пандемией коронавируса , сообщил оперативный штаб при кабмине республики.

Как говорится в сообщении пресс-службы штаба, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией смягчаются существующие ограничения, применяются механизмы поэтапного выхода с карантинного режима. В штабе отметили, что была проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация с вирусом COVID-19, в частности, динамика и география распространения заболевания.

"Принято решение с 27 апреля 2020 года смягчить часть ограничений", - сообщили РИА Новости в пресс-службе штаба.

Согласно решению, с 00.00 27 апреля (26 апреля 23.00 мск) по всей стране возобновляются индивидуальные учебные и репетиторские услуги (за исключением групповых занятий), продажа книг, газет, канцелярских товаров, деятельность печати и копирования, фотоателье/фотостудии, услуги по уборке в квартирах, услуги портных, продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви, кожаных изделий, золота и других украшений, а также ломбардная деятельность, продажа и ремонт мобильных устройств, запасных частей и аксессуаров, компьютерной техники, электроники и бытовой техники, продажа мебели, автомобилей, химических продуктов, цветов и растительных продуктов, сельскохозяйственной техники, запасных частей и оборудования, удобрений и агрохимикатов.

При этом, согласно решению кабмина, остается в силе ограничение на деятельность торговых центров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.