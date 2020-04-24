Два сотрудника ПНИ в Нижегородской области заболели коронавирусом

"Заболевшие проходят необходимое лечение в Шатковской ЦРБ, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пробы взяты у всех проживающих и сотрудников, контактировавших с заболевшими. По первичному тестированию результат отрицательный. Сейчас ожидаем результаты повторного исследования", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.