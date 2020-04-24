Два сотрудника ПНИ в Нижегородской области заболели коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у сотрудников Понетаевского психоневрологического интерната Шатковского района, их состояние удовлетворительное, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Заболевшие проходят необходимое лечение в Шатковской ЦРБ, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пробы взяты у всех проживающих и сотрудников, контактировавших с заболевшими. По первичному тестированию результат отрицательный. Сейчас ожидаем результаты повторного исследования", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день во всех 57 учреждениях стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Нижегородской области введен режим превентивной изоляции.
В Нижегородской области подтверждено 1096 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек скончались, 92 человека выздоровели и выписаны из больниц.
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