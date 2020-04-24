В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 70

ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Семьдесят случаев заражения коронавирусом зафиксировали в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил журналистам главный государственный санитарный врач республики Дмитрий Докашенко.
Ранее в республике был введен режим повышенной готовности в связи с COVID-19. Минздрав заявил в среду, что в республике зарегистрировано 48 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах республики действуют строгие ограничения.
"У нас на сегодня подтвержденных 70 случаев (заболевания коронавирусной инфекцией - ред.)", - заявил Докашенко.
По его словам, новые случаи зарегистрированы в городах Первомайск, Стаханов, Свердловск, Алчевск, Перевальск, Луганск. Он отметил, что в процентном соотношении меньше всего заболевших в Луганске – 10 человек. "В процентном соотношении – это меньший процент", - пояснил Докашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.