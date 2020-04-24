В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 70

Ранее в республике был введен режим повышенной готовности в связи с COVID-19. Минздрав заявил в среду, что в республике зарегистрировано 48 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах республики действуют строгие ограничения.