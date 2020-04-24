Путин поручил разработать программу госзакупок автотехники

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по закупкам автотехники со стороны государства и госкомпаний, в том числе провести инвентаризацию всех национальных проектов, предусматривающих такую закупку, и осуществить их раньше намеченных сроков.
"В целом прошу разработать комплекс решений, который позволит существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
24 апреля, 16:16Госкомпании не должны снижать заказы на автомобили, заявил Путин
"Нужно провести инвентаризацию мероприятий всех национальных проектов, которые предполагают закупку автотехники, и по возможности провести такую закупку раньше намеченных сроков, уже в текущем году", - добавил президент.
Он поручил ВЭБ.РФ и правительству проработать программу обновления общественного транспорта.