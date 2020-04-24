Лондон не планирует продлевать переходный период в отношениях с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Британская сторона подтвердила Евросоюзу в ходе последнего раунда переговоров по Brexit, что не планирует продлевать переходный период в отношениях с ЕС, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.
"Британское правительство сказало нам и подтвердило на этом раунде переговоров, что отклоняет любое продление транзитного периода", - сообщил он.
На текущей неделе представители ЕС и Великобритании провели новый раунд переговоров о будущем партнерстве.
До конца 2020 года в отношениях страны и союза действует переходный период, когда к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, однако она не участвует в процессе принятия решений в союзе. Такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры об этом идут в настоящее время.
Во время переходного периода Великобритания продолжает делать взносы в общий бюджет Евросоюза, если этот период будет продлен, необходимо будет пролонгировать и участие страны в бюджете ЕС.
Сторонам необходимо договориться о будущих отношениях за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют еще и определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким".