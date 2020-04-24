Путин призвал обеспечить стабильную работу автоотрасли

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу автоотрасли - от производства до продажи автомобилей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо обеспечить стабильную ритмичную работу по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка: от производства автокомпонентов до розничной продажи автомобилей и их обслуживания", - сказал Путин по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, кадры которого были показаны в эфире "России 24".
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