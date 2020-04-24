В Москве полиция начала проверку после драки водителя такси с пассажиркой

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Московская полиция начала проверку драки между водителем такси и его пассажиркой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о водителе такси, который силой вытащил женщину из автомобиля такси, после чего несколько раз ее ударил. Сообщалось, что таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки. Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
"В отдел МВД России по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий каждого участника конфликта и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.