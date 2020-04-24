В Москве полиция начала проверку после драки водителя такси с пассажиркой

"В отдел МВД России по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий каждого участника конфликта и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.