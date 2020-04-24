Путин призвал не покупать иностранные лимузины

"При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", — сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.