Путин призвал не покупать иностранные лимузины

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании приобретать автомобили, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
"При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", — сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.