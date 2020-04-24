В Минтруде рассказали о средствах на выплаты на детей до трех лет

Согласно сообщению, пособие назначается на каждого ребенка в возрасте до трех лет в семьях, имеющих право на материнский капитал. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение апреля, мая и июня, то родители также получат возможность обратиться за пособием.

Деньги будут выплачиваться в апреле – июне, при этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля, добавили в министерстве.