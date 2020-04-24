Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T16:01
https://ria.ru/20200424/1570526256.html
Путин попросил подготовить документы для дистанционной продажи машин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570521814_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_8b3ed5787b887685fae4a5033b7af62f.jpg
РИА Новости

Путин попросил подготовить документы для дистанционной продажи машин

15:46 24.04.2020 (обновлено: 16:01 24.04.2020)
1322
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития автомобильной промышленности
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития автомобильной промышленности
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития автомобильной промышленности
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.
В пятницу Путин провел совещание о ситуации в отечественном автопроме. Президент отметил, что компании сейчас активно ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса - это, прежде всего, использование современных электронных сервисов.
"Нужно не мешать, а, наоборот, быстрее снимать административные барьеры для применения таких новаций, в том числе на автомобильном рынке. Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей", - сказал Путин.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
1120109
Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51Путин провел телефонный разговор с Меркель
11:50В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
11:50В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
11:45Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
11:45Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
11:43Аксенов умоляет крымчан остаться дома в День Победы
11:42В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 263
11:39Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин
11:39В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлят до 18 мая
11:36В Татарстане умер пятый пациент с коронавирусом
11:36Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине
11:35Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
11:33Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
11:31Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы
11:31В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
11:30В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
11:29Путин прокомментировал попытки переписать историю Второй Мировой войны
11:28В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886
11:25В Москве ветераны получат планшеты с функцией голосового управления
11:24Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом
Лента новостейМолния