Путин поручил направить пять миллиардов рублей на закупку машин скорой

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил направить в текущем году дополнительно на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей.
"Считаю необходимым направить еще 5 миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи. Тем самым повысить оперативность и доступность медицинской помощи, в том числе для жителей малых городов и сел", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности
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Он отметил, что такой заказ поможет стимулировать спрос и станет поддержкой для автопроизводителей.
"Но прежде всего, он (заказ - ред.) жизненно важен для всей страны: для регионов, для людей. Рассчитываю, что контракты будут выполнены качественно и в срок", - подчеркнул Путин.
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