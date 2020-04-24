Путин поручил направить пять миллиардов рублей на закупку машин скорой

"Считаю необходимым направить еще 5 миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи. Тем самым повысить оперативность и доступность медицинской помощи, в том числе для жителей малых городов и сел", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности