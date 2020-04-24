ГАЗ разработал "противовирусные" автобусы

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Группа ГАЗ" разработала противовирусные модификации автобусов с антибактериальными поручнями, бесконтактными кнопками остановки по требованию и сенсорными диспенсерами для дезинфекции рук, сообщил в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности руководитель "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.
"За время двухнедельного карантина с 30 марта по 13 апреля наши инженеры разработали специальные противовирусные модификации автобусов от "Газелей" до ЛиАЗов, оснащённые дополнительными средствами защиты. Это и антибактериальные покрытия поручней, и встроенный кварцевый рецеркулятор воздуха, сенсорные диспенсеры для дизенфекции рук, бесконтактные кнопки остановки по требованию", - сказал Сорокин.
"Уже в конце мая мы будем готовы предложить эти автобусы заказчику", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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