ГАЗ разработал "противовирусные" автобусы

"За время двухнедельного карантина с 30 марта по 13 апреля наши инженеры разработали специальные противовирусные модификации автобусов от "Газелей" до ЛиАЗов, оснащённые дополнительными средствами защиты. Это и антибактериальные покрытия поручней, и встроенный кварцевый рецеркулятор воздуха, сенсорные диспенсеры для дизенфекции рук, бесконтактные кнопки остановки по требованию", - сказал Сорокин.