В Финляндии число жертв коронавируса достигло 177

ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса за сутки, пять человек умерли, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 24 апреля всего 4395 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В среду сообщалось о 4284 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2947 человек.
По данным на 15.10 пятницы, 199 человек находились в больнице, из них 61 в реанимации, 177 умерли. Средний возраст скончавшихся - 84 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.