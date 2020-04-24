В Финляндии число жертв коронавируса достигло 177

"В Финляндии 24 апреля всего 4395 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2947 человек.

По данным на 15.10 пятницы, 199 человек находились в больнице, из них 61 в реанимации, 177 умерли. Средний возраст скончавшихся - 84 года.