Зараженная коронавирусом медсестра рассказала о мучениях из-за болезни

Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Медсестра одной из больниц американского штата Кентукки Меган Харпоул, заразившаяся Медсестра одной из больниц американского штата Кентукки Меган Харпоул, заразившаяся коронавирусом , рассказала о тяжелом течении болезни.

По словам женщины, она узнала о заражении в начале марта. Среди симптомов были сильный кашель, высокая температура и диарея. Она сдала тест на COVID-19, который дал положительный результат.

Харпоул отметила, что болезнь протекала "мучительно" и порой она думала, что умрет.

"Все мое тело так болело, что, казалось, у меня ломаются кости", — цитирует медсестру USA Today.

Рентген показал, что на фоне коронавирусной инфекции у пациентки развилась пневмония.

Тем не менее она настояла на лечении на дому. Врачи согласились выписать Харпоул и назначили ей препараты. Через некоторое время женщина пошла на поправку.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более двух с половиной миллионов человек, почти 176 тысяч умерли.

США остаются лидерами по числу заразившихся – более 800 тысяч человек, почти 50 тысяч из них скончались.