Зараженная коронавирусом медсестра рассказала о мучениях из-за болезни

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Медсестра одной из больниц американского штата Кентукки Меган Харпоул, заразившаяся коронавирусом, рассказала о тяжелом течении болезни.
По словам женщины, она узнала о заражении в начале марта. Среди симптомов были сильный кашель, высокая температура и диарея. Она сдала тест на COVID-19, который дал положительный результат.
Харпоул отметила, что болезнь протекала "мучительно" и порой она думала, что умрет.
Рентген показал, что на фоне коронавирусной инфекции у пациентки развилась пневмония.
Тем не менее она настояла на лечении на дому. Врачи согласились выписать Харпоул и назначили ей препараты. Через некоторое время женщина пошла на поправку.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, почти 176 тысяч умерли.
США остаются лидерами по числу заразившихся – более 800 тысяч человек, почти 50 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.