Суд оштрафовал мужчину, сбежавшего из обсерватора под Уфой

В Румынии оштрафовали 11 человек за пикник во время карантина

В Румынии оштрафовали 11 человек за пикник во время карантина

"Уфимский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Мужчина на судебное заседание не явился, подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Постановлением суда от 24 апреля гражданин признан виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.