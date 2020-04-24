Суд оштрафовал мужчину, сбежавшего из обсерватора под Уфой

УФА, 24 апр – РИА Новости. Уфимский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Нефтекамска, который самовольно покинул здание обсерватора по коронавирусу под Уфой и бал задержан, сообщили в пресс-службе департамента судей Башкирии.
По данным пресс-службы, 23 апреля около 23.00 житель Нефтекамска сбежал из обсерватора в Уфимском районе республики, его задержали в селе Нижегородка.
"Уфимский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Мужчина на судебное заседание не явился, подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Постановлением суда от 24 апреля гражданин признан виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным минздрава республики, в Башкирии COVID-19 заразились 455 человек, 57 выздоровели. По последним данным оперштаба, жертвами инфекции в республике стали 14 человек.
Глава региона Радий Хабиров с 31 марта ввел в Башкирии режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.