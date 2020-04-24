СК проверит данные о продаже поддельного антисептика в Москве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Столичные следователи заинтересовались данными СМИ о мужчине, который продавал неизвестную жидкость под видом антисептика, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее РЕН ТВ информировал, что в Москве задержали мужчину, который представлялся эксклюзивным поставщиком ведущей европейской компании, производящей антисептики. Возле торгового центра он продавал бесцветную жидкость неизвестного происхождения. При этом документов, подтверждающих качество товара, у торговца не было.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки по фактам, изложенным в средствах массовой информации", - сказала Иванова.
Как сообщила пресс-служба СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.