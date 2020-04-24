СК проверит данные о продаже поддельного антисептика в Москве

Ранее РЕН ТВ информировал, что в Москве задержали мужчину, который представлялся эксклюзивным поставщиком ведущей европейской компании, производящей антисептики. Возле торгового центра он продавал бесцветную жидкость неизвестного происхождения. При этом документов, подтверждающих качество товара, у торговца не было.