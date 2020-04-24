Изготовленные в Верхневолжье маски расходятся по российским регионам

ТВЕРЬ, 24 апр – РИА Новости. Тверское швейное предприятие, специализировавшееся до пандемии каоронавируса на производстве одежды для мужчин, аксессуаров, в частности пошиве мужских классических костюмов, перешло на выпуск медицинских масок – за смену сотрудники фабрики изготавливают около 22 тысяч средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба правительства Тверское швейное предприятие, специализировавшееся до пандемии каоронавируса на производстве одежды для мужчин, аксессуаров, в частности пошиве мужских классических костюмов, перешло на выпуск медицинских масок – за смену сотрудники фабрики изготавливают около 22 тысяч средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба правительства Тверской области

Маски отправляют в аптеки и медицинские учреждения области, а также в другие российские регионы.

"Компания в текущей эпидемиологической ситуации определило выпуск этой востребованной продукции одним из профильных направлений деятельности", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора области Игоря Рудени , сейчас особое внимание областные власти уделяют производству и поставке средств индивидуальной защиты.

"Наши предприятия наладили выпуск и поставки этих изделий в Тверскую область и другие регионы страны. В том числе производим детали для аппаратов искусственной вентиляции легких", – сказал глава региона журналистам.

Ранее сообщалось, что ржевское электромеханическое предприятие готово еженедельно отгружать по двести комплектов быстроразъемных клапанных систем (СКБ), позволяющих оперативно подключать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к магистрали подачи кислорода,

В работу по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области включились 12 организаций.