Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-04-24T15:41
https://ria.ru/20200424/1570525917.html
Изготовленные в Верхневолжье маски расходятся по российским регионам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

Изготовленные в Верхневолжье маски расходятся по российским регионам

15:41 24.04.2020
83
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 24 апр – РИА Новости. Тверское швейное предприятие, специализировавшееся до пандемии каоронавируса на производстве одежды для мужчин, аксессуаров, в частности пошиве мужских классических костюмов, перешло на выпуск медицинских масок – за смену сотрудники фабрики изготавливают около 22 тысяч средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Маски отправляют в аптеки и медицинские учреждения области, а также в другие российские регионы.
"Компания в текущей эпидемиологической ситуации определило выпуск этой востребованной  продукции одним из профильных направлений деятельности", - отметили в пресс-службе.
По словам губернатора области Игоря Рудени, сейчас особое внимание областные власти уделяют производству и поставке средств индивидуальной защиты.
"Наши предприятия наладили выпуск и поставки этих изделий в Тверскую область и другие регионы страны. В том числе производим детали для аппаратов искусственной вентиляции легких", – сказал глава региона журналистам.
Ранее сообщалось, что ржевское электромеханическое предприятие готово еженедельно отгружать по двести комплектов быстроразъемных клапанных систем (СКБ), позволяющих оперативно подключать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к магистрали подачи кислорода,
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
23 апреля, 16:38Распространение нового коронавируса
Жителей Франции обязали носить маски в транспорте с 11 мая
В работу по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области включились 12 организаций.
По сообщению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, в учреждения здравоохранения области поставлены еще 25 аппаратов ИВЛ, и другое медоборудование. В первой половине мая запланированы основные поставки аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ.
100000
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51Путин провел телефонный разговор с Меркель
11:50В Тамбовской области 12 детей заразились коронавирусом
11:50В Барселоне задержали готовившего нападение марокканца
11:45Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
11:45Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
11:43Аксенов умоляет крымчан остаться дома в День Победы
11:42В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 263
11:39Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин
11:39В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлят до 18 мая
11:36В Татарстане умер пятый пациент с коронавирусом
11:36Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине
11:35Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
11:33Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
11:31Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы
11:31В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
11:30В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
11:29Путин прокомментировал попытки переписать историю Второй Мировой войны
11:28В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886
11:25В Москве ветераны получат планшеты с функцией голосового управления
11:24Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом
Лента новостейМолния