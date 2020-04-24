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Путин посоветовал обратить внимание на работу в формате онлайн
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РИА Новости

Путин посоветовал обратить внимание на работу в формате онлайн

15:39 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома посоветовал обратить внимание на работу в формате онлайн, в том числе автодилерам.
"Некоторые компании, и кстати сегодня об этом коллеги тоже говорили, уже разворачивают работу в онлайн. И хорошо получается. Некоторые это делают на улице, мы тоже об этом знаем. Здесь тоже нужно этому способствовать", - сказал Путин на совещании по поддержке автопрома, говоря об открытии дилерских центров.
"Возможность работать есть. Нужно использовать эти возможности", - добавил он.
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