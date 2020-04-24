Путин посоветовал обратить внимание на работу в формате онлайн

"Некоторые компании, и кстати сегодня об этом коллеги тоже говорили, уже разворачивают работу в онлайн. И хорошо получается. Некоторые это делают на улице, мы тоже об этом знаем. Здесь тоже нужно этому способствовать", - сказал Путин на совещании по поддержке автопрома, говоря об открытии дилерских центров.