Путин посоветовал обратить внимание на работу в формате онлайн

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома посоветовал обратить внимание на работу в формате онлайн, в том числе автодилерам.
"Некоторые компании, и кстати сегодня об этом коллеги тоже говорили, уже разворачивают работу в онлайн. И хорошо получается. Некоторые это делают на улице, мы тоже об этом знаем. Здесь тоже нужно этому способствовать", - сказал Путин на совещании по поддержке автопрома, говоря об открытии дилерских центров.
"Возможность работать есть. Нужно использовать эти возможности", - добавил он.