Путин пошутил о снижении ключевой ставки, заступившись за Набиуллину

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ РФ, заступившись за его главу Эльвиру Набиуллину.
Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года.
"Вчера это было шесть процентов, сегодня - 5,5 процентов, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время", - сказал в ходе совещания по вопросам развития автопрома первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Наверное, Эльвира (Набиуллина) сейчас смотрит и думает - вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили а вы…", - пошутил Путин.
"Нет, все отлично, я всецело поддерживаю снижение процентной ставки, всецело поддерживаю", - сказал Белоусов.
24 апреля, 15:18ЦБ в последние годы проводил правильную политику, заявил Путин