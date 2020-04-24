Путин пошутил о снижении ключевой ставки, заступившись за Набиуллину

Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года.

"Вчера это было шесть процентов, сегодня - 5,5 процентов, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время", - сказал в ходе совещания по вопросам развития автопрома первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

"Наверное, Эльвира (Набиуллина) сейчас смотрит и думает - вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили а вы…", - пошутил Путин.