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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-04-24T15:39
https://ria.ru/20200424/1570525503.html
Маршрут по местам съемок "Зулейха открывает глаза" создадут в Татарстане
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РИА Новости

Маршрут по местам съемок "Зулейха открывает глаза" создадут в Татарстане

15:39 24.04.2020
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© Фото : Этнографический музей "Татар авылы"Этнографический музей под открытом небом "Татар авылы"
Этнографический музей под открытом небом Татар авылы
© Фото : Этнографический музей "Татар авылы"
КАЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Туристический маршрут по местам съемок сериала "Зулейха открывает глаза" с посещением специально построенного на берегу Камы посёлка Семрук, этнографического музея под открытом небом "Татар авылы" и исторического центра Казани создадут в Татарстане, сообщили в госкомитете республики по туризму.
Накануне на телеканале "Россия" завершился показ восьмисерийного сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной.
"Туроператоры республики высказали желание создать маршрут по местам съемок сериала в Татарстане. Так, представитель компании "Премьера Трэвел" Гузель Сальманова считает, что сериал, безусловно, привлёк внимание, и жителям России, вероятно, будет интересно узнать, как жил и живет татарский народ, какие традиции, быт, культура были и есть в Татарстане", - сообщили в госкомтуризме.
Председатель госкомитета Сергей Иванов отметил, что сейчас вся страна, конечно, живет в режиме самоизоляции, но туристическая отрасль Татарстана всегда смотрит вперед и старается каждый год предлагать новые и интересные маршруты.
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"Сериал посмотрели миллионы людей, только на YouTube он набрал более 9 миллионов просмотров, сама книга очень сильная, созданы яркие образы. Все сцены снимались в живописнейших местах республики – специально для съемок в Лаишевском районе на берегу Камы был построен поселок Семрук, сцены родной деревни Зулейхи были сняты в этнографическом музее под открытом небом "Татар авылы" и, безусловно, это исторический центр Казани. Мы уверены, что маршрут будет интересен всем, кто приедет в Татарстан после снятия всех ограничений", - сказал Иванов.
Поддержали идею и экскурсоводы республики. По мнению председателя гильдии экскурсоводов Татарстана Михаила Лапкина, туристам было бы интересно увидеть знакомые по фильму места. "Нам интересно было бы взяться за разработку этого маршрута. Надеюсь, когда туристы вернутся в Татарстан и все ограничения будут сняты, маршрут будет пользоваться популярностью", - отметил он.
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Республика ТатарстанКультураГузель Яхина
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