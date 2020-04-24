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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T11:18
https://ria.ru/20200424/1570525467.html
В Институте Роберта Коха назвали критерий для смягчения контроля
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284434_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_4973d771dd310820e6f098f64f929f2e.jpg
РИА Новости

В Институте Роберта Коха назвали критерий для смягчения контроля

15:34 24.04.2020 (обновлено: 11:18 25.04.2020)
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин
© РИА Новости / Николай Филяков
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Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Вице-президент Института Роберта Коха Ларс Шааде заявил, что о масштабном смягчении ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса в Германии можно будет говорить, когда ежедневный прирост новых случаев COVID-19 будет ниже 100.
На настоящий момент в Германии подтверждены свыше 150 тысяч случаев COVID-19, 5,3 тысячи скончались, почти 107 тысяч выздоровели. На фоне снижения уровня прироста новых подтвержденных случаев (около 2 тысяч каждый день), регионы Германии начали постепенное снятие ограничительных мер. На первом этапе это касается непродовольственных магазинов, школ, с некоторыми ограничениями.
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На традиционном брифинге в пятницу Института Роберта Коха, подчиняющегося Минздраву и следящего за эпидемиологической обстановкой в стране, Шааде ответил на вопрос, какой уровень прироста новых заболеваний можно рассматривать как достаточно низкий для дальнейшего смягчения ограничительных мер.
"Точную цифру не назову, но думаю, что требуется, чтобы это число было ниже сотни в день, прежде чем можно будет думать о масштабном смягчении ограничительных мер", - заявил Шааде, подчеркнув, что это его личная оценка. Он пояснил, что текущий прирост - около двух тысяч - по-прежнему очень высокий.
"Две тысячи новых случаев в день с моей точки зрения - это очень много. Если подсчитать, то есть 500 отделений минздрава (в Германии), получается по пять случаев в день на каждое ведомство - это, конечно, много", - заявил Шааде.
Он добавил, что "пять случаев на ведомство" может звучать не очень внушительно, но это не так. "Это звучит как будто мало, но у этих (подтвержденно инфицированных) людей были контакты. А у них, при близких контактах первой степени, вероятность заболеть около 8%. Нужно их всех помещать в карантин. Таких контактов может быть много - может быть 15-20, а иногда даже 100 на одного зараженного. Поэтому это очень быстро мультиплицируется и быстро достигается точка перегрузки системы здравоохранения", - пояснил медик.
Поэтому, продолжил он, важно соблюдать меры социального дистанцирования, в частности, не ходить в рестораны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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