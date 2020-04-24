Все меры по поддержке автопрома должны работать, заявил Путин

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все меры по поддержке автопрома должны работать и быть эффективными, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выступления на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности поддержал президента в вопросе мер поддержки автопрома и малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса. По его словам, они были долгожданными и позволяют сейчас чувствовать себя "более или менее уверенно".
"(Нужно) чтобы все эти меры работали как следует и вовремя", - сказал Путин.