"Группа ГАЗ" разработала концепцию модульных автомобилей скорой помощи

"Мы также подготовили новую концепцию модульных автомобилей скорой помощи. За базу берется стандартное шасси, на нем устанавливается сменный модуль любой комплектации - либо класса A, либо класса B, либо класса C. Либо мобильные медицинские кабинеты для вакцинации. Это позволяет обеспечить лучшие условия для медицинских работников, снизить цену, а при износе самого транспортного средства перенести медицинский отсек на другое шасси, сохранив дорогостоящий модуль с установленным в нем оборудованием", - сказал Сорокин.