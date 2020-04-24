"Группа ГАЗ" разработала концепцию модульных автомобилей скорой помощи

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Группа ГАЗ" разработала концепцию автомобилей скорой помощи со сменными модулями, сообщил в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности руководитель "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.
"Мы также подготовили новую концепцию модульных автомобилей скорой помощи. За базу берется стандартное шасси, на нем устанавливается сменный модуль любой комплектации - либо класса A, либо класса B, либо класса C. Либо мобильные медицинские кабинеты для вакцинации. Это позволяет обеспечить лучшие условия для медицинских работников, снизить цену, а при износе самого транспортного средства перенести медицинский отсек на другое шасси, сохранив дорогостоящий модуль с установленным в нем оборудованием", - сказал Сорокин.
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Он добавил, что эти модули можно хранить отдельно и использовать при необходимости, в течение часа устанавливая на стандартное шасси - например, в условиях эпидемии или другой чрезвычайной ситуации.
"Было бы хорошо, если бы Минздрав и МЧС рассмотрели эти предложения. И мы видим, что именно в этом направлении также движутся в Европе", - отметил Сорокин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.