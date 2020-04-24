Число жертв коронавируса в Хорватии превысило 50 человек

По данным хорватских властей на четверг, COVID-19 был выявлен всего у 1981 жителя страны, выздоровело 883 человека, скончались 50 граждан.

"Число жертв коронавируса в Хорватии с начала пандемии к пятнице достигло 51 человека, общее число больных составило 2009 граждан", - сообщил штаб гражданской защиты при МВД.

Согласно плану кабмина из трех этапов, первыми должны быть открыты магазины, затем в мае-июне, постепенно запущен междугородный и международный транспорт, начата работа учреждений образования и здравоохранения, спортивных и культурных центров. Пленкович особо подчеркнул, что благодаря принятым ранее ограничительным мерам "в Хорватии эпидемиологическая ситуация под контролем" и удалось избежать трехзначного числа жертв.