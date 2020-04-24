В Воронеже умерла женщина с подозрением на COVID-19

ВОРОНЕЖ, 24 апр – РИА Новости. Пожилая женщина с положительным результатом анализа на коронавирусную инфекцию скончалась в больнице Воронежа, куда ее госпитализировали с пневмонией, сообщает правительство региона.
В Воронежской области у 291 человека подтвержден коронавирус, 63 пациента проходят лечение на дому. Умерли семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 38 человек.
"В БСМП Воронежа №8 скончалась женщина 1938 года рождения. Ее предварительный анализ на коронавирус дал положительный результат. У пациентки была патология сердечно-сосудистой системы. В больницу она поступила с внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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