В Воронеже умерла женщина с подозрением на COVID-19

"В БСМП Воронежа №8 скончалась женщина 1938 года рождения. Ее предварительный анализ на коронавирус дал положительный результат. У пациентки была патология сердечно-сосудистой системы. В больницу она поступила с внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.