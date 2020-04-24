Бальбек прокомментировал блокирование Украиной резолюции о санкциях

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал блокирование Украиной в ООН резолюции об ослаблении санкционного режима во время пандемии коронавируса "очередным рабским угодничеством" Киева перед Западом и отметил, что удивляться этому решению нет смысла.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
"Украинский представитель - всего лишь исполнитель политической воли Киева. Ожидаемого потепления между нашими странами не произошло. Так что удивляться украинскому демаршу не вижу смысла. А весь этот жалкий лепет про то, что Россия пытается манипулировать отменой санкционного режима, и вовсе напоминает басню "Мартышка и очки": вроде что-то нужно сделать, но не знаю как", - сказал Бальбек РИА Новости.
По словам депутата, нравится Киеву или нет, но "исторические факты показывают, что именно Россия всегда приходила на помощь украинскому народу, а вот от украинских правителей подобных решений мы не наблюдали".
"К тому же, постсоветский украинский истеблишмент и вовсе запомнился лишь тем, что лизал пятки Западу и требовал к себе особого почитания со стороны России. Так что и сейчас мы наблюдаем очередное рабское угодничество официального представителя Киева перед коллективным Западом", - заключил он.
Как отмечало ранее российское постпредство при ООН, 22 апреля группа западных и примкнувших к ним государств воспрепятстовала принятию предложенного Россией проекта Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами проекта выступили 34 страны ООН. Документ призывал отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран. Российские дипломаты назвали позицию Киева кощунственной.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.