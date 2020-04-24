Бальбек прокомментировал блокирование Украиной резолюции о санкциях

"Украинский представитель - всего лишь исполнитель политической воли Киева. Ожидаемого потепления между нашими странами не произошло. Так что удивляться украинскому демаршу не вижу смысла. А весь этот жалкий лепет про то, что Россия пытается манипулировать отменой санкционного режима, и вовсе напоминает басню "Мартышка и очки": вроде что-то нужно сделать, но не знаю как", - сказал Бальбек РИА Новости.