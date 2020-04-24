Чувашия рассмотрит возможность введения пропусков для жителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Возможность введения пропусков для жителей Чувашии будет рассмотрена в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявили РИА Новости в мининформе республики.

"При ухудшении эпидемиологической обстановки будет рассмотрена такая возможность (введения системы пропусков минкомсвязи – ред.), пока пропуска для граждан не вводятся. В настоящее время цифровые пропуска выдаются только организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающиеся межмуниципальными перевозками", - сообщили агентству в министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии.

Электронные пропуска для общественного транспорта по межмуниципальным маршрутам пригородного значения введены в Чувашии с 21 апреля для контроля за пассажирскими перевозками. Для получения пропуска необходимо пройти регистрацию на сайте propusk.cap.ru на портале органов власти республики. Документ, который нужно распечатать и предъявлять на бумажном носителе, будет действовать до 30 апреля 2020 года.