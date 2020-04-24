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2020-04-24T15:24
https://ria.ru/20200424/1570524623.html
Дело школьника, у которого нашли взрывчатку, попросили вернуть прокурору
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РИА Новости

Дело школьника, у которого нашли взрывчатку, попросили вернуть прокурору

15:24 24.04.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Защита московского школьника, у которого 1,5 года назад при обыске нашли самодельную взрывчатку, попросила суд вернуть дело прокурору для устранения ошибок, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Ашанин.
Официально об обстоятельствах задержания следствие не сообщает, но, судя по материалам уголовного дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, молодой человек состоял в переписке с анархистом Михаилом Жлобицким, взорвавшим себя у здания УФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года.
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3 ноября 2018, 13:08
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Школьника, которому на тот момент было 14 лет, задержали через три дня после архангельского взрыва. Ему предъявили обвинение в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки, и наконец дело дошло до Тушинского суда Москвы – сегодня прошло предварительное заседание.
"Сегодня было заявлено ходатайство об исключении доказательств и о возвращении дела прокурору для исправления ошибок. Также мы просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде или при сохранении ограничений разрешить использовать интернет, поскольку моему подзащитному нужно учиться и сдавать экзамены", - сказал Ашанин.
Следствие в свою очередь настаивало на продлении на полгода меры пресечения в виде "запрета определенных действий" (не выходить ночью из дома, не пользоваться интернетом, не общаться со свидетелями и так далее).
По всем заявленным ходатайствам суд удалился в совещательную комнату, заседание продолжится 27 апреля в 14.00.
Как следует из материалов дела, защита исходит из того, что молодой человек познакомился со Жлобицким случайно в Telegram и переписывался с ним на различные химические темы, об изготовлении бомб они, по заявлению защиты, не общались и совместные действия не планировали.
После задержания в ноябре 2018 года подросток провел в СИЗО около года, а в октябре 2019-го его отпустили под домашний арест. В конце января Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Свое решение суд мотивировал тем, что следствие нарушило сроки для предоставления материалов уголовного дела на ознакомление.
Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей, включая указанные выше, — с 14 лет. Максимум несовершеннолетний может быть осужден на десять лет воспитательной колонии.
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