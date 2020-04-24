В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 36535

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 36 535 случаев, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Медики отмечают, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 806. Число жертв новой коронавирусной инфекции в Нидерландах возросло за сутки на 112 и достигло 4289 человек. В больницах лечатся более 10,2 тысячи человек.

Подчеркивается, что зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.