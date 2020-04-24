Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T15:23
https://ria.ru/20200424/1570524417.html
Стройку в Мурманской области со вспышкой COVID-19 покинули 475 вахтовиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570508814_0:0:3540:1991_1036x0_80_0_0_6c75dc5b6a16fb41d569ce6c65355096.jpg
РИА Новости

Стройку в Мурманской области со вспышкой COVID-19 покинули 475 вахтовиков

15:23 24.04.2020
1794
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТерритория центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО "Новатэк" в селе Белокаменка
Территория центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО Новатэк в селе Белокаменка
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Территория центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО "Новатэк" в селе Белокаменка
МУРМАНСК, 24 апр – РИА Новости. Объект подрядчика строительства центра крупнотоннажных сооружений "Велесстрой" в Белокаменке Мурманской области, где коронавирусом заразились порядка 500 рабочих, покинули 475 вахтовиков, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Объект "Велесстрой" в Белокаменке покинули 475 сотрудников. Первый чартер в Самару прибыл 19 апреля, на его борту было 154 вахтовиков. Второй, со 195 рабочими, прилетел в Екатеринбург ночью 23 апреля. Ещё 126 человек вылетели туда накануне. Среди пассажиров всех трёх рейсов были только сотрудники с отрицательными результатами тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все вывезенные в Самару и Екатеринбург сотрудники находятся на 14-дневной изоляции. Они размещены в комфортных условиях под наблюдением медиков. За соблюдением режима самоизоляции следит администрация и охрана объектов.
На 10-й день пребывания всем изолированным будет проведён ещё один тест на COVID-19. Получившие отрицательный результат по истечении 14 дней отправятся домой за счет компании-подрядчика.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Всего к пятнице в Мурманской области зарегистрировано 663 случая заражения коронавирусом, почти 500 из них – на промплощадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", еще 100 случаев – в Кировско-Апатитском районе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
110413
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НоватэкСамараЕкатеринбургМурманская область
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:45Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
11:45Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
11:43Аксенов умоляет крымчан остаться дома в День Победы
11:42В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 263
11:39Снятие ограничений из-за COVID-19 должно быть поэтапным, заявил Володин
11:39В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлят до 18 мая
11:36В Татарстане умер пятый пациент с коронавирусом
11:36Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине
11:35Строительство храмов РПЦ возобновят на востоке и юго-западе Москвы
11:33Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
11:31Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы
11:31В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
11:30В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
11:29Путин прокомментировал попытки переписать историю Второй Мировой войны
11:28В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886
11:25В Москве ветераны получат планшеты с функцией голосового управления
11:24Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом
11:24В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 175
11:22В Тульской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
11:19Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Лента новостейМолния