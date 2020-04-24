Стройку в Мурманской области со вспышкой COVID-19 покинули 475 вахтовиков

МУРМАНСК, 24 апр – РИА Новости. Объект подрядчика строительства центра крупнотоннажных сооружений "Велесстрой" в Белокаменке Мурманской области, где коронавирусом заразились порядка 500 рабочих, покинули 475 вахтовиков, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Объект "Велесстрой" в Белокаменке покинули 475 сотрудников. Первый чартер в Самару прибыл 19 апреля, на его борту было 154 вахтовиков. Второй, со 195 рабочими, прилетел в Екатеринбург ночью 23 апреля. Ещё 126 человек вылетели туда накануне. Среди пассажиров всех трёх рейсов были только сотрудники с отрицательными результатами тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все вывезенные в Самару и Екатеринбург сотрудники находятся на 14-дневной изоляции. Они размещены в комфортных условиях под наблюдением медиков. За соблюдением режима самоизоляции следит администрация и охрана объектов.
На 10-й день пребывания всем изолированным будет проведён ещё один тест на COVID-19. Получившие отрицательный результат по истечении 14 дней отправятся домой за счет компании-подрядчика.
Всего к пятнице в Мурманской области зарегистрировано 663 случая заражения коронавирусом, почти 500 из них – на промплощадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", еще 100 случаев – в Кировско-Апатитском районе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.