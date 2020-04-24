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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T15:35
https://ria.ru/20200424/1570524352.html
У шести рабочих ижевского завода выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

У шести рабочих ижевского завода выявили коронавирус

15:35 24.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© Илья Питалев
УФА, 24 апр – РИА Новости. Роспотребнадзор Удмуртии проводит эпидемиологическое расследование по факту заболевания коронавирусом шестерых работников Ижевского механического завода, заявил глава региона Александр Бречалов.
Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о новых 15 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии. По его данным, диагноз подтвердился у семи жителей Ижевска, среди которых сотрудники акционерного общества "Ижевский механический завод", троих жителей Увинского района, двоих жителей Кизнерского района, и троих жителей Игринского, Алнашского и Юкаменского районов.
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"В числе заболевших 6 сотрудников АО "Ижевский механический завод". По данным фактам Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводится эпидемиологическое расследование, на предприятии организованы противоэпидемические мероприятия", - сообщил Бречалов в соцсети.
Всего по состоянию на 24 апреля в Удмуртии зарегистрировано 193 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 19 человек уже выздоровели, четыре человека скончались.
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С 31 марта в Удмуртии действует домашний режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. По решению Бречалова с 6 апреля вышли работать некоторые предприятия и открылись магазины. Глава региона также разрешил спортсменам совершать индивидуальные пробежки, заниматься скандинавской ходьбой, а молодым мамам - выводить на прогулку грудных детей в закрытых колясках. С 17 апреля глава региона ограничил въезд во все города без местной прописки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БречаловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Удмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскПроисшествия
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