У шести рабочих ижевского завода выявили коронавирус

Всего по состоянию на 24 апреля в Удмуртии зарегистрировано 193 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 19 человек уже выздоровели, четыре человека скончались.

С 31 марта в Удмуртии действует домашний режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. По решению Бречалова с 6 апреля вышли работать некоторые предприятия и открылись магазины. Глава региона также разрешил спортсменам совершать индивидуальные пробежки, заниматься скандинавской ходьбой, а молодым мамам - выводить на прогулку грудных детей в закрытых колясках. С 17 апреля глава региона ограничил въезд во все города без местной прописки.