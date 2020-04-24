У шести рабочих ижевского завода выявили коронавирус

УФА, 24 апр – РИА Новости. Роспотребнадзор Удмуртии проводит эпидемиологическое расследование по факту заболевания коронавирусом шестерых работников Ижевского механического завода, заявил глава региона Александр Бречалов.
Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о новых 15 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии. По его данным, диагноз подтвердился у семи жителей Ижевска, среди которых сотрудники акционерного общества "Ижевский механический завод", троих жителей Увинского района, двоих жителей Кизнерского района, и троих жителей Игринского, Алнашского и Юкаменского районов.
"В числе заболевших 6 сотрудников АО "Ижевский механический завод". По данным фактам Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводится эпидемиологическое расследование, на предприятии организованы противоэпидемические мероприятия", - сообщил Бречалов в соцсети.
Всего по состоянию на 24 апреля в Удмуртии зарегистрировано 193 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 19 человек уже выздоровели, четыре человека скончались.
С 31 марта в Удмуртии действует домашний режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. По решению Бречалова с 6 апреля вышли работать некоторые предприятия и открылись магазины. Глава региона также разрешил спортсменам совершать индивидуальные пробежки, заниматься скандинавской ходьбой, а молодым мамам - выводить на прогулку грудных детей в закрытых колясках. С 17 апреля глава региона ограничил въезд во все города без местной прописки.
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