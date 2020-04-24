Суд по MH17 не раскроет личность свидетеля, лишенного статуса анонимности

Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. Архивное фото

Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Личность лишенного статуса анонимности свидетеля по делу о крушении на востоке Личность лишенного статуса анонимности свидетеля по делу о крушении на востоке Украины в 2014 году рейса MH17 не будет раскрыта на данном этапе процесса, это может повлиять на ценность его показаний, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги

Ранее окружной суд Гааги постановил сохранять анонимный статус 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении MH17, по одному свидетелю процедура не учла интересов обвиняемого, из-за чего запрос об анонимности был отклонен.

Апелляцию на решение следственного судьи гарантировать статус анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая своих имен, подала защита россиянина Олега Пулатова - единственного из четырех подозреваемых, который представлен на суде по MH17 международной группой адвокатов.

"Тот факт, что со свидетеля, которому угрожает опасность, формально сняли статус, не означает, что его личность будет раскрыта. Это решение может повлиять на ценность показаний, предоставленных ранее этим свидетелем", - рассказали в суде в ответ на вопрос агентства о том, будет ли раскрыта личность одного свидетеля, с которого сняли статус анонимности.

По словам собеседника агентства, защита и госпрокуратура смогут прокомментировать это на более позднем этапе разбирательства.

"Судьи должны вести разбирательство по существу, чтобы оценить значимость для уголовного дела показаний свидетелей, которым угрожает опасность", - отметили в суде.

Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.