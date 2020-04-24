Суд по MH17 не раскроет личность свидетеля, лишенного статуса анонимности

Ранее окружной суд Гааги постановил сохранять анонимный статус 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении MH17, по одному свидетелю процедура не учла интересов обвиняемого, из-за чего запрос об анонимности был отклонен.
Апелляцию на решение следственного судьи гарантировать статус анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая своих имен, подала защита россиянина Олега Пулатова - единственного из четырех подозреваемых, который представлен на суде по MH17 международной группой адвокатов.
"Тот факт, что со свидетеля, которому угрожает опасность, формально сняли статус, не означает, что его личность будет раскрыта. Это решение может повлиять на ценность показаний, предоставленных ранее этим свидетелем", - рассказали в суде в ответ на вопрос агентства о том, будет ли раскрыта личность одного свидетеля, с которого сняли статус анонимности.
По словам собеседника агентства, защита и госпрокуратура смогут прокомментировать это на более позднем этапе разбирательства.
"Судьи должны вести разбирательство по существу, чтобы оценить значимость для уголовного дела показаний свидетелей, которым угрожает опасность", - отметили в суде.
Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.