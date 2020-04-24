В Ростовской области умер первый пациент с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр – РИА Новости. Первый пациент с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Ростовской области, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.
"Сегодня получено заключение о смерти одного из больных коронавирусом, который лечился в Ростове-на-Дону. Пациент умер 17 апреля, однако причина смерти была определена только 24 апреля после проведенного вскрытия", - сказала она.
Четвертакова уточнила, что в заключении патологоанатома три причины: сепсис, двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция.
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"Долгий период ожидания заключения экспертов связан с тем, что пациент имел двойное гражданство и для проведения процедуры вскрытия потребовалось получить разрешение из другой страны", - добавила она. На данный момент причина смерти установлена, однако патоморфологическое исследование еще проводится.
По данным на 24 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 533 больных коронавирусом, в том числе у 64 заболевание подтвердилось за последние сутки. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. За весь период эпидемии в регионе выздоровели 18 человек.
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