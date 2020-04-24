В Латвии число жертв коронавируса выросло до 12

РИГА, 24 апр – РИА Новости. Еще один человек, инфицированный коронавирусом, скончался в Латвии, таким образом, число жертв за время пандемии достигло 12, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.
"За прошедшие сутки в стационаре умер еще один пациент с COVID-19, а в целом в Латвии скончались 12 больных COVID-19", - говорится в сообщении.
В предыдущие сутки в Латвии сделано 2039 тестов на COVID-19, коронавирус обнаружен у шести человек. Всего в республике выявлено 784 случая заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.