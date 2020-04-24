ЦБ в последние годы проводил правильную политику, заявил Путин

"Мы знаем, очень много критики было в отношение политики Центрального банка. Вот сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние. Но это хорошее состояние, их заделы должны быть эффективно использованы, чтобы поддержать экономику в целом", - сказал Путин.