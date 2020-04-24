В Новосибирске хирурги удалили женщине 20-килограммовую опухоль

НОВОСИБИРСК, 24 апр – РИА Новости. Новосибирские онкохирурги удалили опухоль весом 20 килограммов 60-летней женщине, которая долгое время думала, что просто поправилась, сообщил минздрав региона.
В министерстве пояснили, что женщина не замечала изменений в своем теле примерно 4 года, она думала, что просто немного поправилась. Периодически она бывала на приеме у гинеколога, но УЗИ органов малого таза сделала только когда ей стало трудно дышать. Исследование показало, что яичник пациентки поразила огромная опухоль.
"Нами было принято решение сделать операцию и удалить яичники, матку и шейку матки полностью вместе с опухолью. Новообразование оказалось очень большим, весом около 20 килограммов. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, хотя в большинстве случаев подобные новообразования перерождаются в злокачественный процесс", - приводятся в сообщении слова проводившей операцию хирурга-онколога Ани Кулиджанян.
В облминздраве отметили, что сейчас пациентка уже почти здорова и готовится к выписке.
Заведующий онкогинекологическим отделением областного диспансера Сергей Красильников подчеркнул, что каждой женщине нужно ежегодно проходить медицинский осмотр у гинеколога, сдавать мазки на наличие раковых клеток, а также обязательно раз в год делать УЗИ малого таза.