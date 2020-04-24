В Новосибирске хирурги удалили женщине 20-килограммовую опухоль

В министерстве пояснили, что женщина не замечала изменений в своем теле примерно 4 года, она думала, что просто немного поправилась. Периодически она бывала на приеме у гинеколога, но УЗИ органов малого таза сделала только когда ей стало трудно дышать. Исследование показало, что яичник пациентки поразила огромная опухоль.