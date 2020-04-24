В Китае стартовала акция "Георгиевская ленточка"

"На этот раз в условиях непростой эпидемиологической ситуации, в соответствии с существующими санитарными требованиями акция проводится в сокращенном варианте и не предполагает большого скопления людей", - сообщили информслужбе Россия-Китай: главное в Российском культурном центре.

Георгиевская ленточка появилась при Екатерине II и была частью высшей армейской награды – ордена Св. Георгия Победоносца. Она вошла в наградную систему Советского Союза как "Гвардейская лента" - знак особого отличия солдата. Черный цвет ленты символизирует дым, а оранжевый – пламя.

Акция "Георгиевская ленточка" проводится в России с 2005 года и стремительно набрала популярность во всем мире: сейчас ее устраивают более, чем в 90 странах.