В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1592

БАКУ, 24 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 1592, за сутки инфицированы 44 человека, число жертв достигло 21, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 65 вылечились, один скончался. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1592 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1013 человек вылечились, 21 скончался, 558 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе оперштаба.
Уточняется, что за истекший период было проведено 114,41 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.