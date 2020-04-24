В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1592

"В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 65 вылечились, один скончался. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1592 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1013 человек вылечились, 21 скончался, 558 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе оперштаба.