ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Власти Власти Курганской области ограничили въезд в регион из-за угрозы коронавируса, посты ДПС на въездах работают круглосуточно и не пропускают лиц без прописки, сообщил в пятницу региональный оперштаб.

По данным оперштаба, на въездах в Курганскую область организована работа постов ДПС в круглосуточном режиме: на дорогах федерального и регионального значения на территории Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов, а также шесть - на въездах в Курган

"В Курганской области введен особый порядок перемещения граждан и транспортных средств по территории региона. Установлено ограничение на въезд лиц, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) в Курганской области. При наличии подтверждающих документов исключение составляют водители транспортных средств, осуществляющих междугородные перевозки, а также следующих транзитом через регион; граждане, исполняющие трудовые обязательства в организациях, деятельность которых не приостановлена, а также лица, прибывшие в целях лечения либо участия в похоронах", - говорится в сообщении.

Граждане других регионов, имеющие недвижимость в Курганской области, но не имеющие в ней прописку (регистрацию по месту жительства или пребывания), на территорию региона не допускаются, уточняется в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют порядок выезда и въезда на территорию области и в Курган, проверяя документы, удостоверяющие личность водителей транспортных средств и их пассажиров, поясняется в сообщении.

В Курганской области на 24 апреля зарегистрировано 27 заболевших коронавирусом, из них четверо выписаны.