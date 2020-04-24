Эксперт оценил заявления о возможном голоде "библейского масштаба"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Голод "библейского масштаба" в связи с пандемией Голод "библейского масштаба" в связи с пандемией коронавируса России не грозит, считает эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что если не начать действовать уже сейчас, то в будущем человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба". По его словам, 821 миллион человек остается каждый вечер голодными по всему миру. Как указал Бизли, 135 миллионов человек столкнулись с кризисным уровнем голода. Во вторник Всемирная продовольственная программа в своих прогнозах заявила, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19.

По мнению эксперта, это заявление носит "алармистский характер" и имеет отношение только к наиболее бедным странам Африки и Латинской Америки.

"Голода в библейском понимании у нас в стране точно не будет", - сказал Холодков РИА Новости. По его словам, Россия и практически все страны постсоветского пространства самообеспечены продуктами питания, то есть производят достаточно для себя продуктов питания. "В России по подавляющему большинству продуктов - мясо-молочных, растительного происхождения, круп - самообеспеченность порядка 95%. Единственные товары, по которым у нас нет самообеспеченности, это молоко, соль и еще пара товаров, но это абсолютно не критично. Тем более, что у нас тесные связи с Белоруссией , которая производит достаточно много молочных продуктов", - отметил он.

Кроме того, надо иметь в виду, что ЕАЭС принял решение о запрете экспорта ряда продовольственных товаров, в частности, пшеницы, напомнил эксперт. "В этих условиях, конечно, физического голода не будет", - подчеркнул он.

При этом Холодков не исключил последствий другого рода в связи с пандемией коронавируса. "Это не физический голод, не физическая нехватка продуктов питания, а экономическая нехватка. Это значит, что в связи с коронавирусом и известными событиями в экономике, снижением цен на нефть, резко ухудшится материальное положение многих слоев населения и больше всех пострадают малообеспеченные категории граждан", - пояснил эксперт. То есть, по его словам, многие не смогут обеспечивать себе сбалансированный рацион и будут вынуждены переходить на "обедненные" продукты питания.

Что касается "экономического" голода, в мировой практике уже отработаны способы борьбы с ним, указал Холодков. "Бесплатные талоны на продукты питания, бесплатные школьные завтраки, раздача бесплатных продуктовых наборов - как раз такие способы помогут населению пережить этот тяжелый момент", - заключил он.