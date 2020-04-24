Глава ВТБ оценил решение ЦБ снизить ключевую ставку

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Снижение Банком России ключевой ставки является очень хорошим знаком, данное решение будет содействовать более активному приходу денег в экономику, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года. Решение совпало с ожиданиями рынка.
"Это очень хороший знак. Мы поддерживаем. Знаете, в периоды прошлых экономических трудностей Центробанк первым делом повышал ставку и таким образом тормозил развитие экономики. В данном случае Центробанк действует очень правильно. Снижение ключевой ставки, безусловно, будет содействовать тому, что деньги будут активнее идти в экономику", - цитирует Костина пресс-служба банка.