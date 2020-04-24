Глава ВТБ оценил решение ЦБ снизить ключевую ставку

"Это очень хороший знак. Мы поддерживаем. Знаете, в периоды прошлых экономических трудностей Центробанк первым делом повышал ставку и таким образом тормозил развитие экономики. В данном случае Центробанк действует очень правильно. Снижение ключевой ставки, безусловно, будет содействовать тому, что деньги будут активнее идти в экономику", - цитирует Костина пресс-служба банка.