Нетаньяху обсудил с лидерами ряда стран борьбу с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с лидерами ряд стран сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса в рамках видеоконференции, инициированной канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщила пресс-служба премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял участие в видеоконференции, инициированной канцлером Австрии Себастьяном Курцем, при участии лидеров государств, находящихся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры обсудили международное сотрудничество в борьбе с распространением вируса", - сообщила пресс-служба премьера.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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