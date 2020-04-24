Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

АФИНЫ, 24 апр — РИА Новости. В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
"Тимофей Сергеевич погиб вчера в результате несчастного случая", — сказал помощник Мусатова.
Мусатову было 50 лет.
Мусатов несколько дней назад говорил, что готовится приехать в Афины на слушание по апелляции на решение высшего административного суда — Госсовета Греции по экстрадиции Винника.
Адвокат занимался благотворительной деятельностью, помогал, в том числе, монастырям.