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2020-04-24T15:08
https://ria.ru/20200424/1570523537.html
Путин сравнил ситуацию с COVID-19 и финансовый кризис 2008-2009 годов
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РИА Новости

Путин сравнил ситуацию с COVID-19 и финансовый кризис 2008-2009 годов

15:08 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус оказывает существенное влияние на деловую активность в России, в этом плане ситуация сложнее, чем в 2008-2009 годах в период мирового финансового кризиса, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Мы с вами (главой КАМАЗ Сергеем Когогиным - ред.), действительно, еще в 2008-2009 годах занимались выходом из кризиса, я помню прекрасно все наши дискуссии, помню те меры, которые мы тогда отработали. По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали, он, если честно, мало чем отличается от того периода. Хотя сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.
Путин добавил, что в те годы был мировой финансовый кризис, а сейчас это пандемия коронавируса, которая существенно ограничивает деловую активность внутри России по целому ряду направлений. "Ситуация в этом смысле даже сложнее", - заключил глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей КогогинВладимир ПутинЭкономика
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