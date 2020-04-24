Омбудсмен Украины по защите госязыка заявила, что ее работу блокируют

По ее словам, создание секретариата уполномоченного по защите госязыка предусмотрено законом о госязыке. Однако, кем создается и какой статус у этого органа, не уточняется. Моханова сказала, что с момента назначения работала без секретариата, поэтому все расходы на свою деятельность оплачивала из личных средств. Омбудсмен также сказала, что писала большое количество постановлений о создании секретариата, проводила много консультаций, обращалась к офису президента Украины, депутатам, но все безрезультатно.