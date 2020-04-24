Омбудсмен Украины по защите госязыка заявила, что ее работу блокируют

КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Омбудсмен Украины по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что кабинет министров блокирует создание секретариата уполномоченного, что делает невозможным ее дальнейшую работу.
Кабмин Украины в ноябре 2019 года назначил Моханову уполномоченным по защите государственного языка.
"Я долго терпела, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако... когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - заявила Моханова в интервью изданию Opinion.ua, которое опубликовано в пятницу.
По ее словам, создание секретариата уполномоченного по защите госязыка предусмотрено законом о госязыке. Однако, кем создается и какой статус у этого органа, не уточняется. Моханова сказала, что с момента назначения работала без секретариата, поэтому все расходы на свою деятельность оплачивала из личных средств. Омбудсмен также сказала, что писала большое количество постановлений о создании секретариата, проводила много консультаций, обращалась к офису президента Украины, депутатам, но все безрезультатно.
"Я обращалась к представителям администрации президента (офиса президента Украины Владимира Зеленского – ред.), но мои обращения были тотально проигнорированы. Какая причина - то ли потому, что я не из их политической силы, не "из команды Зеленского", то ли просто они не собирались заниматься языковой политикой - не знаю. К Зеленскому я так и не попала", - добавила она.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Однако Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Президент отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и российскими политиками. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
23 января, 15:50Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку языковой политике Киева