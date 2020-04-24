Расширен список симптомов коронавируса

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
В инструкции, опубликованной на его сайте, изначально перечислялись три основных симптома: высокая температура, кашель и одышка. Позже в перечень добавили озноб, чувство усталости, боли в мышцах, головную боль, боль в горле, а также потерю обоняния.
Кроме того, указаны четыре состояния, которые требуют безотлагательной медицинской помощи — затрудненное дыхание, непрекращающаяся боль в груди, спутанность сознания и цианоз.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, почти 176 тысяч умерли. Больше всего заболевших в США — более 800 тысяч человек, почти 50 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.