Банковский сектор уверенно подошел к сегодняшним испытаниям, заявил Путин

По словам Путина, на совещании с банкирами днем ранее был откровенный разговор о проблемах экономики.

"Банковский сектор в целом подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно. Кстати говоря, между прочим, скажу, что это в значительной степени заслуга Центрального банка, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы страны", - сказал Путин на совещании по поддержке автопрома.