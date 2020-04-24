Во Франции с датой открытия ресторанов определятся в конце мая

"Президент республики высказался ясно: ничего не может быть хуже, чем поспешное открытие (ресторанов), что заставит нас в дальнейшем закрыть их вновь. Я думаю, это будет большим разочарованием для рестораторов, для французов. Поэтому мы предпочитаем не спешить и провести открытие в лучших санитарных условиях", - сказал журналистам Ле Мэр после встречи.