Во Франции с датой открытия ресторанов определятся в конце мая

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Власти Франции к концу мая примут решения о дате открытия ресторанов и кафе, сказал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.
Кафе, бары, рестораны во Франции будут оставаться закрытыми и после 11 мая, когда, как предполагается, страна начнет выходит из режима изоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса 17 марта. В пятницу в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон в режиме видеоконфереции провел встречу с представителями туристического сектора и ресторанного бизнеса, на которой присутствовали ряд профильных министров.
"Президент республики высказался ясно: ничего не может быть хуже, чем поспешное открытие (ресторанов), что заставит нас в дальнейшем закрыть их вновь. Я думаю, это будет большим разочарованием для рестораторов, для французов. Поэтому мы предпочитаем не спешить и провести открытие в лучших санитарных условиях", - сказал журналистам Ле Мэр после встречи.
Он отметил, что к концу мая власти страны определятся с "датой открытия кафе, баров и ресторанов".
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