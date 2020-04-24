В Краснодаре один человек погиб после хлопка в жилом доме

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Один человек погиб при хлопке и пожаре в шестиэтажном жилом доме в Один человек погиб при хлопке и пожаре в шестиэтажном жилом доме в Краснодаре , из здания эвакуировали 35 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В переулке Ленинский произошел хлопок с последующим возгоранием на балконе шестиэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара обнаружен погибший", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания были эвакуированы 35 человек. В 14.25 пожар удалось ликвидировать на площади около 20 квадратных метров. Причины возгорания и обстоятельства гибели уточняются.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что на месте происшествия работает следственная группа.